Касаткина не остановила Соболенко в Брисбене. У Арины уже 14 побед подряд в Австралии

На турнире серии WTA-500 в Брисбене известна последняя полуфиналистка – ею стала Арина Соболенко! В пятницу, 5 января, белоруска переиграла Дарью Касаткину за… 1 час 27 минут. Это помогло Арине продлить победную австралийскую серию до 14 матчей. Теннисистка не проигрывает на Зелёном континенте с января 2022 года!

Уже в стартовом гейме Соболенко показала, что она в отличной форме. Арина мощно подавала, не растягивала розыгрыши и отыгралась с 0:30. Касаткиной же её первая мини-партия на своей подаче далась нелегко: с парой двойных и лишь одним выигранным розыгрышем она позволила сопернице брейкануть.

Соболенко следующую свою подачу при счёте 2:0 удержать не смогла – россиянка сделала обратный брейк, но следом отдала вторую свою подачу и позволила Арине повести 3:1. Затем 4:1. А следом – 5:1 после тяжёлого гейма на подаче россиянки. Без особых проблем белоруска закрыла и первую партию – 6:1.

Арина Соболенко на корте Фото: Chris Hyde/Getty Images

Во втором сете Касаткина немного перенастроила свою игру, стала крепче обороняться, начала лучше подавать и не давала Соболенко переходить в атаку. У Арины же параллельно с этим увеличилось количество невынужденных ошибок. Обе соперницы играли на высоких мощностях и не всегда стабильно, но в важных розыгрышах устойчивее была белоруска.

К середине второго сета стало заметно, как теннисисток вымотали плотная борьба и затяжные розыгрыши. Соболенко стала чаще ошибаться, но нашла в себе силы при счёте 2:2 сделать брейк. Это хрупкое преимущество белоруска вопреки проблемам с подачей и точностью ударов отдавать не стала. В плотной борьбе Арина забрала второй сет со счётом 6:4 и завершила матч.

Для Касаткиной и Соболенко эта встреча стала восьмой. До этого Арина вела в противостоянии с Дарьей со счётом 5-2. В 2023 году белоруска выиграла все два матча против россиянки, отдав сопернице в сумме только 10 геймов.

Касаткина, несмотря на сегодняшнее поражение, вернётся в топ-15 мирового рейтинга. В числе 15 лучших теннисисток Дарья не играла с октября прошлого года. Дарья также могла бы подвинуть в рейтинге Людмилу Самсонову и вернуть себе звание первой ракетки России, но неудача в матче с Соболенко не позволила Касаткиной это сделать.

Соболенко от лидера рейтинга WTA Иги Свёнтек на данный момент отделяют всего 500 очков. За приближение к званию первой ракетки мира и выход в финал турнира в Брисбене Арина поборется с Викторией Азаренко. Встреча белорусок пройдёт в субботу, 6 января.