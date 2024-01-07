Сетка турнира WTA-250 в Хобарте, где сыграют Блинкова, Грачёва, Мертенс и Наварро

В понедельник, 8 января, в Хобарте (Австралия) стартует хардовый турнир категории WTA-250, в котором примут участие россиянка Анна Блинкова (48-я ракетка мира), представительница Франции Варвара Грачёва (42), бельгийка Элисе Мертенс (30) и американка Эмма Наварро (30). Стала известна турнирная сетка основных соревнований.

Анна Блинкова в первом раунде встретится с представительницей Австралии Дарьей Савилл, получившая «уайлд-кард» для участия в соревнованиях. Экс-россиянка Варвара Грачёва столкнётся в начале турнира с американкой Питон Стирнс.

Первая сеянная турнира Мертенс сыграет с американкой Даниэль Коллинз, а вторая сеянная Наварро столкнётся в противостоянии с француженкой Кларой Бюрель.