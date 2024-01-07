Матч Соболенко и Рыбакиной продолжается после медицинского тайм-аута

Сегодня, 7 января, в Брисбене (Австралия) проходит финальный матч категории WTA-500 между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Во втором сете матч остановился из-за состояния здоровья Рыбакиной

Ранее сообщалось, что у белорусски проблемы с левым бедром. Сейчас матч продолжается.

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Первый сет Соболенко проиграло со счетом 6:0. Второй так же остается за Рыбакиной со счетом 4:1 на момент написания новости. Третий сет сейчас продолжается.