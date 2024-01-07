Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Соболенко и Рыбакиной продолжается после медицинского тайм-аута

Матч Соболенко и Рыбакиной продолжается после медицинского тайм-аута
Комментарии

Сегодня, 7 января, в Брисбене (Австралия) проходит финальный матч категории WTA-500 между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Во втором сете матч остановился из-за состояния здоровья Рыбакиной

Ранее сообщалось, что у белорусски проблемы с левым бедром. Сейчас матч продолжается.

Материалы по теме
Финальный матч Соболенко и Рыбакиной остановлен из-за проблем со здоровьем у белоруски

Первый сет Соболенко проиграло со счетом 6:0. Второй так же остается за Рыбакиной со счетом 4:1 на момент написания новости. Третий сет сейчас продолжается.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android