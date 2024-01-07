Чесноков: ментально Надаль может играть ещё 10 лет, но травмы могут не позволить

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал травму экс-первой ракетки мира в одиночном разряде Рафаэля Надаля, из-за которой он пропустит Australian Open.

«У Надаля такой характер, что он не хочет возвращаться и быть на вторых позициях. Он желает быть чемпионом. Не знаю, позволяет ли здоровье Рафы играть ему на уровне Алькараса, Джоковича и Медведева, но характер у испанца чемпионский. Ментально Рафа может быть готов играть ещё 10 лет, но травмы могут не позволить. Это очень сложно», — сказал Чесноков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Рафаэль Надаль сообщил в своих социальных сетях о том, что пропустит Australian Open из-за проблем с мышцей, возникших у него во время турнира в Брисбене.