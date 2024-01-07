Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: ментально Надаль может играть ещё 10 лет, но травмы могут не позволить

Чесноков: ментально Надаль может играть ещё 10 лет, но травмы могут не позволить
Комментарии

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал травму экс-первой ракетки мира в одиночном разряде Рафаэля Надаля, из-за которой он пропустит Australian Open.

«У Надаля такой характер, что он не хочет возвращаться и быть на вторых позициях. Он желает быть чемпионом. Не знаю, позволяет ли здоровье Рафы играть ему на уровне Алькараса, Джоковича и Медведева, но характер у испанца чемпионский. Ментально Рафа может быть готов играть ещё 10 лет, но травмы могут не позволить. Это очень сложно», — сказал Чесноков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Рафаэль Надаль сообщил в своих социальных сетях о том, что пропустит Australian Open из-за проблем с мышцей, возникших у него во время турнира в Брисбене.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль пропустит Australian Open из-за состояния здоровья
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android