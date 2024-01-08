Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

60-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
В матче первого круга россиянка со счётом 6:3, 6:4 обыграла 11-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 36 минут. Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Калининой четыре эйса, а также один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия).
Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 8 января 2024
-
05:28
-
05:20
-
04:58
-
03:38
-
00:59
- 7 января 2024
-
23:35
-
22:51
-
22:34
-
20:49
-
20:21
-
18:20
-
18:13
-
16:50
-
16:20
-
16:08
-
15:07
-
14:27
-
14:03
-
13:54
-
13:45
-
13:25
-
13:20
-
13:13
-
12:57
-
12:43
-
12:24
-
12:22
-
12:05
-
11:52
-
11:13
-
11:11
-
11:04
-
10:42
-
09:27
-
09:17