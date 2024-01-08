Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

60-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга россиянка со счётом 6:3, 6:4 обыграла 11-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 36 минут. Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Калининой четыре эйса, а также один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.