Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде

14-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
В матче первого круга россиянка со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6 проиграла 89-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 53 минуты. Самсонова сделала восемь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Зигемунд два эйса и пять двойных ошибок, а также семь реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Зигемунд сыграет с 66-й ракеткой мира румынкой Аной Богдан.
Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.
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