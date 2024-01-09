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Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде

Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде
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14-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга россиянка со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6 проиграла 89-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 53 минуты. Самсонова сделала восемь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Зигемунд два эйса и пять двойных ошибок, а также семь реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Зигемунд сыграет с 66-й ракеткой мира румынкой Аной Богдан.

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.

Аделаида (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 02:40 МСК
Людмила Самсонова
14
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 1 		6 6
         
Лаура Зигемунд
89
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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