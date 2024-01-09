Робсон: трудно представить, что кто-то сможет обыграть Джоковича на Australian Open

Британская теннисистка Лора Робсон высказалась о шансах серба Новака Джоковича на победу на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Трудно представить, что кто-то сможет обыграть Новака в Мельбурне. Здесь есть что-то, что работает на его игру. Ещё в Австралии много болельщиков Джоковича. Такого вы не увидите нигде в мире. Видно, что ему нравится играть в Австралии. Сейчас он борется с травмой руки, но подобное уже случалось раньше. Поэтому могу предположить, что Новак знает, как с этим справиться, и будет готов к соревнованиям вовремя. Думаю, он может запросить поздний старт, учитывая, сколько раз он выигрывал этот турнир», — приводит слова Робсон Eurosport.

Основной турнир Australian Open пройдёт с 14 по 28 января.