Джокович прервал 6-летнюю серию побед в Австралии. У Новака проблемы с запястьем перед АО

Сезон в теннисе только начинается, а знаменитого серба уже мучат травмы. И это накануне любимого ТБШ!

Новый сезон только стартовал, а уже принёс первые сенсации. В среду, 3 января, Новак Джокович в двух сетах проиграл австралийцу Алексу де Минору в матче командного турнира United Cup (4:6, 4:6).

Для серба это первое поражение на Зелёном континенте за шесть лет и спустя 43 победных матча. В прошлый раз Новак потерпел неудачу в матче четвёртого круга Australian Open – 2018 с Чхун Хёном (6:7, 5:7, 6:7). Годом ранее Джокович, будучи уже шестикратным чемпионом Австралии, покинул Мельбурн во втором раунде после поражения от Дениса Истомина (6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6).

Де Минор сегодняшней победой над Джоковичем совершил ещё три чуда: он стал первым австралийцем с 2022 года, переигравшим первую ракетку мира. До Алекса это делал Ник Кирьос во встрече четвёртого круга US Open – 2022 с Даниилом Медведевым (6:7, 6:3, 3:6, 3:6). Де Минор также стал первым австралийцем за 26 лет после Марка Филиппуссиса (переиграл Пита Сампраса на AO-1998), одолевшим лидера мужского рейтинга на домашних кортах. Кроме того, Алекс отличился невероятной статистикой по выигрышу первой подачи: он забрал 33 из 34 очков.

Во время United Cup Джокович успел отыграть четыре матча: в трёх из них он одержал победу. Во время встречи с Иржи Легечкой во вторник, 2 января, Новак почувствовал боль в правом запястье и вызвал на корт медработника. После игры серб на пресс-конференции прокомментировал проблемы с рукой:

«Проблема случилась на сегодняшней тренировке перед матчем. Мне постоянно оказывали помощь, а я старался сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Уже не первый раз столкнулся с подобным на таком высоком уровне. Думаю, проблема не очень серьёзная, потому что мне всё равно удалось закончить матч и хорошо сыграть. Хотя, возможно, я чувствовал себя не на 100%, но всё равно смог доиграть».

Новак Джокович Фото: Paul Kane/Getty Images

Ник Кирьос предположил, что могло навредить запястью Джоковича.

«Смена мячей каждую неделю наконец-то добралась до запястья Новака. ATP действительно нужно что-то делать с этой проблемой. Игроки постоянно страдают. Для людей, которые думают, что мячи не важны при травме теннисистов: нагрузка на локти игроков во время такого активного сезона огромна», — написал Кирьос в соцсети X (ранее Twitter).

О качестве мячей в мужском туре говорят давно. Сам Новак осенью прокомментировал эту проблему.

«Связь между частыми травмами запястья, локтя, плечевого сустава и качеством мячей, а также их постоянной сменой, безусловно, существует. Я абсолютно за то, чтобы выбрать один мяч, которым мы будем играть все турниры ATP», – цитирует Джоковича Sportal.

После поражения Джоковича от де Минора сборная Сербии не смогла пробиться в полуфинал United Cup. Вслед за Новаком в женской одиночке потерпела неудачу Наталия Стеванович: она проиграла Айле Томлянович со счётом 1:6, 1:6. Следом Деяна Раданович и Никола Чачич уступили Сторм Хантер и Мэттью Эбдену (3:6, 3:6), пропустив тем самым сборную Австралии в 1/2 финала.

Впереди у Джоковича – Australian Open. Новаку предстоит защищать титул в Мельбурне. Серб настроен на предстоящий АО серьёзно.

«Если честно, я думаю, со мной всё будет в порядке. Но это оказало большое влияние сегодня, особенно на удар справа и подачу. Просто попытаюсь восстановиться — прежде всего справиться с проблемами с запястьем и всем остальным, с чем я боролся последние пару дней. Буду следовать рутинному режиму восстановления и тренировок, набирая форму к Открытому чемпионату Австралии».