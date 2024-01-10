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Алькарас проиграл де Минору в благотворительном матче перед Australian Open

Алькарас проиграл де Минору в благотворительном матче перед Australian Open
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл австралийцу Алексу де Минору (10-й в рейтинге ATP) в благотворительном матче, прошедшем в Мельбурне в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 1:0 (10-3) в пользу австралийского спортсмена.

Алькарасу предстоит провести ещё один благотворительный матч перед началом турнира «Большого шлема». На это раз соперником испанского теннисиста станет представитель Норвегии Каспер Рууд, занимающий 11-е место в мировом рейтинге. Игра состоится 12 января.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января. Завтра, 11 января, состоится жеребьёвка основной сетки турнира.

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