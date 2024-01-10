Арина Соболенко перед Australian Open представила новые именные кроссовки

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост в честь приезда в Мельбурн (Австралия), где в прошлом году завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема».

«Так рада вернуться в Мельбурн», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В посте Соболенко презентовала новые именные кроссовки от своего спонсора Nike.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что Соболенко уже провела один турнир перед защитой титула на Australian Open. Арина дошла до финала соревнований WTA-500 в Брисбене (Австралия), где со счётом 0:6, 3:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной. С Рыбакиной же Соболенко встречалась в победном финале AO-2023.