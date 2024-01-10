Кафельников, Сафин, Федерер, Джокович: составляем рейтинг лучших чемпионов Australian Open

Собрали всех теннисистов начиная с 1980 года, выигрывавших мэйджор на Зелёном континенте. Кто из них сильнее всех?

С 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия) пройдёт Australian Open, первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Начиная с 1980 года победителями престижного соревнования становились 17 теннисистов, в том числе двое россиян. Евгений Кафельников и Марат Сафин по разу добирались до главного трофея в Мельбурне. А такие славные чемпионы, как Роджер Федерер и Новак Джокович, побеждали здесь с завидным постоянством. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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