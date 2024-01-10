Кафельников, Сафин, Федерер, Джокович: составляем рейтинг лучших чемпионов Australian Open

С 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия) пройдёт Australian Open, первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Начиная с 1980 года победителями престижного соревнования становились 17 теннисистов, в том числе двое россиян. Евгений Кафельников и Марат Сафин по разу добирались до главного трофея в Мельбурне. А такие славные чемпионы, как Роджер Федерер и Новак Джокович, побеждали здесь с завидным постоянством. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
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Новак Джокович (Сербия) — 2008, 2011–2013, 2015–2016, 2019–2021, 2023
Джокович 10 раз выигрывал Australian Open. По количеству побед на отдельно взятом турнире «Большого шлема» он уступает лишь Рафаэлю Надалю, который 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Именно в Мельбурне сербский теннисист выиграл свой первый мэйджор. Новак имел третий номер посева на AO-2008 и за весь турнир проиграл лишь одну партию. В полуфинале он оказался сильнее Роджера Федерера (1), а в решающем противостоянии одержал волевую победу над Жо-Вильфридом Цонгой. С 2011 по 2016 год Джокович выиграл все AO, кроме 2014-го, когда проиграл в четвертьфинале Стэну Вавринке. Также Новак выиграл последние четыре турнира в Мельбурне, в которых принимал участие, — в 2022-м его не пустили в страну из-за отказа вакцинироваться.
Роджер Федерер (Швейцария) — 2004, 2006–2007, 2010, 2017–2018
Федерер занимает второе место по титулам на Australian Open в Открытую эру, уступая лишь Новаку Джоковичу (10). Все свои победные финалы AO швейцарский теннисист провёл с разными игроками. Ему проигрывали Марат Сафин, Маркос Багдатис, Фернандо Гонсалес, Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Марин Чилич. Выиграв пятисетовый финал с Чиличем в 2018 году (в 36 лет!), Роджер завоевал свой 20-й и последний титул на турнирах «Большого шлема».
Марат Сафин (Россия) — 2005
В 2005-м Сафин завоевал свой второй и последний титул на мэйджорах — после US Open 2000 года. И это после двух досадных поражений в финалах Мельбурна-2002 и 2004! В первом круге россиянин, имевший четвёртый номер посева, разгромил 6:0, 6:2, 6:1 17-летнего сербского квалифаера Новака Джоковича — знаете такого теннисиста? Самую знаковую свою победу на том турнире Марат одержал в полуфинале, отыграв 0:1, 1:2 по сетам и матчбол в сумасшедшем противостоянии с Роджером Федерером (1) — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. А в решающем матче Сафин одержал ещё одну волевую победу, на сей раз – над Ллейтоном Хьюиттом (3) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Андре Агасси (США) — 1995, 2000–2001, 2003
Агасси долгое время игнорировал Australian Open, а в 1995-м впервые приехал на соревнование в Мельбурне — и сразу же выиграл его! За весь турнир американский теннисист, посеянный вторым, проиграл лишь один сет — в финале с Питом Сампрасом (1), завершившемся со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Андре. Впоследствии Агасси ещё трижды побеждал на AO. В финале-2000 на пути американца оказался Евгений Кафельников. Битва первых двух номеров посева завершилась в пользу Агасси (1), одержавшего волевую победу — 3:6, 6:3, 6:2, 6:4. Год спустя Андре в финале в трёх сетах обыграл Арно Клемана, а в 2003-м разгромил Райнера Шюттлера — 6:2, 6:2, 6:1.
Пит Сампрас (США) — 1994, 1997
14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не всегда успешно выступал на Australian Open, но два титула всё же завоевал. В 1994 году Сампраса, первого сеяного, мог остановить 19-летний на тот момент Евгений Кафельников, но Пит всё же оказался сильнее в матче второго круга — 6:3, 2:6, 6:3, 1:6, 9:7. В финале Сампрас разобрался со своим соотечественником Тоддом Мартином (9) — 7:6 (7:4), 6:4, 6:4. По ходу турнира-1997 американец, также имевший первый номер посева, провёл два пятисетовых поединка, а в финале без проблем доказал своё превосходство над Карлосом Мойей — 6:2, 6:3, 6:3.
Евгений Кафельников (Россия) — 1999
Второй и последний титул Кафельникова на турнирах «Большого шлема» — после «Ролан Гаррос» 1996 года. На Australian Open — 1999 российский теннисист имел 10-й номер посева и за семь матчей лишь раз встретился с сеяным. Было это в четвертьфинале с Тоддом Мартином (15), выигранном Евгением в трёх сетах. При этом тяжелее всего Кафельникову пришлось в 1/8 финала, когда он лишь в пяти партиях прошёл Андрея Павела. А в финале турнира Евгений одержал волевую победу над Томасом Энквистом — 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1).
Борис Беккер (Германия) — 1991, 1996
Ко времени своей первой победы на Australian Open Беккер уже был четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема». На турнире 1991 года немецкий чемпион, посеянный под вторым номером, едва не споткнулся в третьем круге, но всё же дожал малоизвестного итальянца Омара Кампорезе — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 0:6, 4:6, 14:12. В финале того AO Борис одержал волевую победу над Иваном Лендлом (3) — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. Пять лет спустя Беккер добыл титул также не без приключений. В первых двух раундах ему пришлось играть пятисетовые матчи. А в решающем противостоянии Борис, будучи четвёртым сеяным, одолел Майкла Чанга (5) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:2.
Стэн Вавринка (Швейцария) — 2014
Первый из трёх своих титулов ТБШ Вавринка завоевал на Australian Open — 2014. Главную сенсацию швейцарец, имевший восьмой номер посева, сотворил в 1/4 финала, обыграв Новака Джоковича (2) в пятисетовом матче. Напомним, с 2011 по 2016 год Джокович выиграл все AO, кроме как раз 2014-го. А в финале того турнира Стэн сломил сопротивление Рафаэля Надаля (1) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
Стефан Эдберг (Швеция) — 1985, 1987
Эдберг особняком стоит в этом списке, ведь именно его силуэт долгое время украшал эмблему Australian Open. Свой первый титул в Мельбурне швед, посеянный под пятым номером, завоевал в 1985 году. При этом в 1/8 финала Стефан спас два матчбола в пятисетовом матче с Уолли Мазуром. В полуфинале Эдберг провёл ещё один жёсткий пятисетовик, на сей раз с Иваном Лендлом (1), а в финале не оставил шансов третьему сеяному Матсу Виландеру (6:4, 6:3, 6:3), которому не удалось в третий раз подряд стать чемпионом AO. В 1987 году Эдберг (4) повторил свой успех. До финала он дошёл без особых приключений, а в решающей игре вышел победителем из схватки с Пэтом Кэшем (11) — 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.
Рафаэль Надаль (Испания) — 2009, 2022
Между двумя «соседними» (и единственными) титулами Надаля на Australian Open прошло целых 13 лет — уникальный случай. В 2009 году испанец, ныне 22-кратный чемпион ТБШ, был первым сеяным и до полуфинала не проиграл ни одной партии. В 1/2 финала Рафаэль провёл сложный пятисетовик с Фернандо Вердаско (14), а в титульной встрече взял верх над Роджером Федерером (2), также в пяти сетах — 7:5, 3:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:2. Два года назад Надаль завоевал свой 21-й и, с известной долей вероятности, предпоследний титул на турнирах «Большого шлема». В финальной игре Рафа, шестой сеяный, одержал сверхволевую победу над Даниилом Медведевым (2) — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Матс Виландер (Швеция) — 1983–1984, 1988
Середина 80-х прошла под знаком Швеции на Australian Open. Пять раз подряд представители этой страны брали главный титул в Мельбурне, и трижды успех праздновал Виландер. Победа 1983 года примечательна тем, что в полуфинале и финале швед, имевший третий номер посева, прошёл Джона Макинроя и Ивана Лендла, второго и первого сеяных соответственно. В 1984-м в финале оказался повержен представитель ЮАР Кевин Каррен. А четыре года спустя Матс в полуфинале и финале вытащил сложнейшие пятисетовики со Стефаном Эдбергом и Пэтом Кэшем (6:3, 6:7 (3:7), 3:6, 6:1, 8:6).
Иван Лендл (Чехословакия) — 1989–1990
Лендл долгое время не мог выиграть AO, хотя не раз был близок к этому. В 1983 году Иван дошёл до финала, после чего трижды останавливался на стадии полуфинала. Затем наконец-то прорвало. В 1989 и 1990 годах представитель Чехословакии дважды брал главный трофей в Мельбурне, в обоих случаях проиграв лишь одну партию за весь турнир. В первом финале Лендл, имевший второй номер посева, легко обыграл своего соотечественника Мирослава Мечиржа (9) — 6:2, 6:2, 6:2. А год спустя Стефан Эдберг (3) не смог закончить решающий матч из-за травмы — 4:6, 7:6 (7:3), 5:2 (отказ) в пользу Лендла.
Джим Курье (США) — 1992–1993
Два из четырёх титулов ТБШ Курье завоевал на Australian Open, причём подряд. В 1992 году американский теннисист, посеянный вторым, отдохнул в полуфинале (Рихард Крайчек ещё до матча снялся из-за травмы), а в титульной игре победил Стефана Эдберга (1) — 6:3, 3:6, 6:4, 6:2. Защищая титул, Джим, имевший первый номер посева, вновь наткнулся в финале на Эдберга (2). И вновь победил — как и год назад, не без потери сета (единственный раз за семь матчей): 6:2, 6:1, 2:6, 7:5.
Петр Корда (Чехия) — 1998
Для Корды та победа на Australian Open так и осталась единственной на турнирах «Большого шлема». В четвертьфинале чешский теннисист, имевший шестой номер посева, одержал сверхволевую победу над Йонасом Бьоркманом (4) — 3:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:2. В полуфинале он прошёл Кароля Кучеру, а в решающей встрече уверенно обыграл Марсело Риоса (9) — 6:2, 6:2, 6:2.
Томас Юханссон (Швеция) — 2002
Ни до, ни после Юханссон и близко не подбирался к титулу на турнирах «Большого шлема», разве что в полуфинал Уимблдона-2005 вышел. На Australian Open 2002 года швед имел 16-й номер посева — и сотворил сенсацию, воспользовавшись массовым вылетом фаворитов на ранних стадиях. В финале того турнира в Мельбурне Томас одержал волевую победу над девятым сеяным Маратом Сафиным — 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:4).
Йохан Крик (ЮАР/США) — 1981–1982
Крик, двукратный чемпион Australian Open, уникален уже хотя бы тем, что свой первый титул он завоевал под флагом ЮАР, а защиту титула провёл уже в статусе американца. В 1981 году Йохан, посеянный четвёртым, продемонстрировал хорошую статистику, проиграв лишь три сета за шесть матчей. В финале он сломил сопротивление американца Стива Дентона — 6:2, 7:6 (7:1), 6:7 (1:7), 6:4. Год спустя Крик, будучи первым сеяным, ушёл с матчбола в полуфинале с Полом Макнами (16). А в решающем противостоянии вновь не пустил к титулу Дентона (2) — 6:3, 6:3, 6:2.
Брайан Тичер (США) — 1980
Этот американский теннисист сенсационно блеснул на Australian Open — 1980, имея восьмой номер посева. На тот момент его максимумом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвёртый круг, а тут сразу титул. В финале Тичер обыграл Кима Уорика (14) из Австралии — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. После этого Брайан и близко не подбирался к титулу на мэйджорах. В 1982 году он дважды доходил до четвертьфиналов ТБШ — на AO и на Уимблдоне.