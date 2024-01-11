«Вау, какой у меня прекрасный вид». Соболенко восхитилась формой Джоковича

Во время показательного матча в смешанном парном разряде перед стартом Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко восхитилась формой лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича.

Спортсмены выступали в паре в поединке с греческим дуэтом Марии Саккари и Стефаноса Циципаса. Перед игрой Джокович пытался жестами объяснить партнёрше, что он намерен делать на корте. Соболенко, смеясь, сказала, что не может понять жестов Джоковича, а после отметила физическую форму серба.

«Вау, какой у меня прекрасный вид. Уверена, мой парень не будет рад этому. Надеюсь, он этого не увидит», — сказала Соболенко. Это вызвало смех у теннисистов и зрителей матча.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции