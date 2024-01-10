Соболенко зажигательно станцевала с тренерами на корте в Мельбурне. Видео

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко пребывает в хорошем расположении духа в преддверии старта Australian Open — 2024.

В соцсетях турнира «Большого шлема» появилось забавное видео, на котором Соболенко зажигательно танцует с представителями своей команды на корте в Мельбурне.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне. Завтра, 11 января, состоится жеребьёвка основной сетки турнира. Соболенко получила второй номер посева, первой сеянной станет первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. Сейчас в Мельбурне проходит квалификационный турнир Australian Open, который завершится 13 января.