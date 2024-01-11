Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде
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59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Джессике Пегуле (пятая ракетка мира) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Матч завершился со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4 в пользу американки.
Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Пегула девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой три эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
В полуфинале соревнований в Аделаиде Джессика Пегула сыграет с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Встреча состоится завтра, 12 января.
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