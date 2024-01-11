Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Комментарии

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Джессике Пегуле (пятая ракетка мира) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Матч завершился со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4 в пользу американки.

Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Пегула девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой три эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале соревнований в Аделаиде Джессика Пегула сыграет с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Встреча состоится завтра, 12 января.

Аделаида (ж). 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 11:25 МСК
Анастасия Павлюченкова
59
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 4
6 1 		7 6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android