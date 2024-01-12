Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна дата первого матча Соболенко, Рахимовой, Аванесян и Самсоновой на АО

Стало известно, какие теннисисты сыграют в воскресенье, 14 января, свои первые матчи на Открытом чемпионате Австралии.

Так, в воскресенье свои матчи в женском одиночном разряде проведут россиянки Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Людмила Самсонова. Также в этот день сыграет и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Напомним, в первом круге Аванесян встретится с китаянкой Чжосюань Бай, Рахимова с американкой Эминой Бектас, Самсонова с Амандой Анисимовой, а Соболенко с «квалифайером».

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 58 млн. Действующим победителем турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Елену Рыбакину.

Соболенко станцевала с тренерами на корте в Мельбурне