Шарапова, Соболенко и другие: собираем рейтинг лучших чемпионок Australian Open

Взяли всех спортсменок начиная с 2000 года, выигрывавших первый мэйджор сезона. Кто из них лучше всех?

Во второй половине января в Мельбурне (Австралия) пройдёт Australian Open. Как обычно, это будет первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Начиная с 2000 года чемпионками AO становились 15 теннисисток, в том числе россиянка Мария Шарапова. Также успехов добивались белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. И, конечно, Серена Уильямс — куда же без неё? А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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