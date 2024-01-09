Шарапова, Соболенко и другие: собираем рейтинг лучших чемпионок Australian Open

Во второй половине января в Мельбурне (Австралия) пройдёт Australian Open. Как обычно, это будет первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Начиная с 2000 года чемпионками AO становились 15 теннисисток, в том числе россиянка Мария Шарапова. Также успехов добивались белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. И, конечно, Серена Уильямс — куда же без неё? А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
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Мария Шарапова (Россия) — 2008
На Australian Open — 2008 Шарапова, которой тогда было 20 лет, завоевала свой третий титул ТБШ из пяти. За весь турнир российская теннисистка не отдала ни сета и повесила соперницам три «баранки», несмотря на то что уровень оппозиции был ого-го какой. О чём говорить, если Марии во втором круге попалась Линдсей Дэвенпорт, которая тогда, правда, уже прошла пик карьеры. После Дэвенпорт Шарапова, имевшая пятый номер посева, не заметила особого сопротивления со стороны Елены Весниной и Елены Дементьевой (11), а в решающих матчах под натиском россиянки пали Жюстин Энен (1), Елена Янкович (3) и Ана Иванович (4) — её Мария обыграла со счётом 7:5, 6:3.
Виктория Азаренко (Беларусь) — 2012–2013
Те две победы Азаренко на Australian Open пока так и остаются её единственными трофеями на турнирах «Большого шлема». В 2012 году белоруска не без проблем преодолела решающие стадии турнира. В четвертьфинале Виктория, имевшая третий номер посева, одержала волевую победу над Агнешкой Радваньской (8), а в полуфинале также не обошлось без потери сета в игре с Ким Клейстерс (11). В финале же Мария Шарапова (4) не смогла оказать Азаренко должного сопротивления — 6:3, 6:0 в пользу белоруски. На следующий год Виктория, первая сеяная, защитила титул. В отличие от предыдущего сезона, на сей раз ей пришлось понервничать в финале — 4:6, 6:4, 6:3 в игре с китаянкой Ли На (6).
Арина Соболенко (Беларусь) — 2023
Сезон-2023 стал настоящим прорывом для Соболенко. Белоруска выиграла свой первый мэйджор, взяв главный трофей Australian Open, побывала первой ракеткой мира… В Мельбурне Арина, имевшая пятый номер посева, проиграла лишь один сет, хотя ей попадались такие непростые соперницы, как Элисе Мертенс (26) и Белинда Бенчич (12). А финал с Еленой Рыбакиной (22) стал украшением всего турнира. Соболенко одержала волевую победу над представительницей Казахстана — 4:6, 6:3, 6:4.
Ким Клейстерс (Бельгия) — 2011
В 2011-м Клейстерс завоевала свой четвёртый и последний титул на турнирах «Большого шлема». До полуфинала включительно бельгийка, посеянная третьей, шла без потери сета. В 1/2 финала Ким победила Веру Звонарёву (2) — 6:3, 6:3. А в решающей встрече одержала волевую победу над неожиданно пробившейся в финал представительницей Китая Ли На, имевшей девятый номер посева. Клейстерс обыграла соперницу, чьи главные успехи придутся на первую половину 10-х годов, со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
Серена Уильямс (США) — 2003, 2005, 2007, 2009–2010, 2015, 2017
Уильямс-младшая — самая успешная теннисистка на Australian Open в Открытую эру. Легендарная американка семь раз брала главный трофей в Мельбурне. Маргарет Корт 11 раз побеждала на AO, но только четыре её успеха пришлись на Открытую эру. Что касается Серены, то она в своих финалах по два раза обыграла свою старшую сестру Винус и Марию Шарапову, а также по разу — Линдсей Дэвенпорт, Динару Сафину и Жюстин Энен. Любопытно, что на этих турнирах Уильямс приходилось отыгрывать матчболы: два в полуфинале-2003 с Ким Клейстерс и три – на той же стадии в 2005-м в игре с Шараповой.
Эшли Барти (Австралия) — 2022
Барти на том турнире не знала себе равных, не отдав ни одной партии за семь игр. В первых шести матчах она проиграла лишь 21 гейм, то есть в среднем по 3,5 гейма за встречу. В финале австралийка, первая сеяная на AO-2022, оказалась сильнее Даниэль Коллинз (27) — 6:3, 7:6 (7:2). То был третий и последний титул Эшли на турнирах «Большого шлема». В марте 2022 года Барти неожиданно объявила о завершении карьеры, когда ей не исполнилось и 26 лет.
Жюстин Энен (Бельгия) — 2004
Только один из своих семи титулов ТБШ Энен завоевала в Австралии. В 2004 году бельгийская теннисистка, посеянная под первым номером в Мельбурне, за весь турнир проиграла лишь одну партию. Самым сложным матчем, если вынести за скобки финал, оказался для неё четвертьфинал, где Жюстин переиграла Линдсей Дэвенпорт (5) — 7:5, 6:3. Ну а в решающем поединке Энен выиграла бельгийское дерби у второй сеяной Ким Клейстерс — 6:3, 4:6, 6:3.
Софья Кенин (США) — 2020
Уроженка Москвы, имевшая 14-й номер посева на том турнире, смогла преподнести сенсацию. Хотя Кенин лишь раз за семь матчей играла с соперницей, которая стояла выше неё в рейтинге. Зато это был полуфинал с возглавлявшей посев любимицей местной публики Эшли Барти. Её Софья победила со счётом 7:6 (8:6), 7:5. А в решающем матче Кенин одержала волевую победу (4:6, 6:2, 6:2) над Гарбинье Мугурусой, пусть и несеяной, но всё равно двукратной чемпионкой ТБШ.
Каролина Возняцки (Дания) — 2018
Возняцки, которая в 2023 году неожиданно возобновила карьеру, в 2018-м наконец-то покорила вершину, к которой шла очень-очень долго. Первой ракеткой мира она впервые стала ещё в октябре 2010-го, а первый и пока единственный трофей на ТБШ завоевала спустя семь с половиной лет. У датчанки, которая была посеяна второй, уже во втором раунде возникли сложности. В игре с Яной Фетт Каролина спасла два матчбола. А в финале турнира Возняцки победила Симону Халеп (1), у которой на тот момент ещё не было ни одного титула на мэйджорах, — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Анжелика Кербер (Германия) — 2016
Первый титул Кербер из трёх на ТБШ. Но его могло и не быть, ведь уже в первом круге немка, имевшая седьмой номер посева, нарвалась на матчбол во встрече с Мисаки Дои. Дальше было чуть поспокойнее, хотя едва ли проще. В четвертьфинале Анжелика прошла Викторию Азаренко (14), в полуфинале оказалась сильнее Йоханны Конты, а в титульном матче сломила сопротивление самой Серены Уильямс (1) — 6:4, 3:6, 6:4.
Ли На (Китай) — 2014
Проиграв два финала Australian Open в 2011 и 2013 годах, в 2014-м лучшая теннисистка в истории Китая смогла наконец завоевать титул — второй и последний для неё на ТБШ. За семь матчей Ли На проиграла лишь одну партию, хотя не стоит забывать, что ей немного повезло с сеткой. При этом в третьем раунде китаянка ушла с матчбола в игре с Люси Шафаржовой. Как бы то ни было, признанные фавориты выбывали из турнира, и всё это привело к тому, что в четвертьфинале Ли На, посеянная под четвёртым номером, обыграла Флавию Пеннетту (28), в полуфинале — Эжени Бушар (30), а в решающем противостоянии навесила «баранку» Доминике Цибулковой (20) — 7:6 (7:3), 6:0.
Дженнифер Каприати (США) — 2001–2002
Australian Open оказался любимым мэйджором скандальной американки, трижды побеждавшей на ТБШ. В 2001 году Каприати имела 12-й номер посева на турнире и в решающих матчах прошла таких соперниц, как Моника Селеш (4), Линдсей Дэвенпорт (2) и Мартина Хингис (1). А год спустя Дженнифер удалось защитить титул. В последних трёх матчах Каприати, будучи первой сеяной, оказалась сильнее Амели Моресмо (7), Ким Клейстерс (4) и всё той же Хингис (3). В том финале с Мартиной, выигранном со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, Дженнифер спасла четыре матчбола!
Амели Моресмо (Франция) — 2006
Сезон-2006 стал, пожалуй, лучшим, в карьере Моресмо, если учесть, что в тот год она выиграла не только Australian Open, но и Уимблдон. Француженка, имевшая третий номер посева, полностью заслужила свой успех. Вместе с тем нельзя не отметить, что соперницы на том турнире трижды снимались по ходу матча с ней. В третьем круге это сделала Михаэлла Крайчек, в полуфинале — Ким Клейстерс (2), а в финале — Жюстин Энен (8), отказавшаяся от продолжения борьбы при счёте 6:1, 2:0 в пользу Амели.
Линдсей Дэвенпорт (США) — 2000
Дэвенпорт по разу выиграла все ТБШ в одиночном разряде, кроме «Ролан Гаррос», где её лучший результат — полуфинал. Позже всего успех к ней пришёл на Australian Open. В 2000 году американка действительно была сильнее всех на том турнире. За семь матчей Линдсей, посеянная второй, не проиграла ни одного сета. В четвёртом круге она обыграла 18-летнюю на тот момент Анну Курникову (11), в полуфинале — свою соотечественницу Дженнифер Каприати, а в решающем поединке не пустила Мартину Хингис (1) к четвёртому подряд титулу на AO — 6:1, 7:5.
Наоми Осака (Япония) — 2019, 2021
Четырёхкратная чемпионка ТБШ, только-только вернувшаяся в теннис после рождения ребёнка, пока выигрывает исключительно хардовые мэйджоры. Два трофея она завоевала на Australian Open. В 2019 году Осака победила на AO, выиграв непростые сражения в последних двух встречах на турнире. В полуфинале японская теннисистка, посеянная под четвёртым номером, в трёх сетах обыграла Каролину Плишкову (7), а в финальной игре дожала Петру Квитову (8) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. А в сезоне-2021 Осака (3) по ходу Australian Open отыгралась с двух матчболов — в 1/8 финала, когда её соперницей была Гарбинье Мугуруса (14). В полуфинале Осака остановила Серену Уильямс (10), а в решающем матче обыграла нежданную гостью финала Дженнифер Брэйди (22) — 6:4, 6:3.