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Стал известен первый соперник Даниила Медведева на Australian Open

Стал известен первый соперник Даниила Медведева на Australian Open
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В первом круге Открытого чемпионата Австралии чемпион Us Open-2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с 145-й ракеткой мира Теренсом Атманом из Франции.

Напомним, Медведев получил третий номер посева и попал в нижнюю половину сетки. В случае прохода дальше во втором раунде россиянин сыграет с победителем пары Эмиль Руусувуори (Финляндия) —Патрик Кипсон (США).

Открытый чемпионат Австралии в 2024 году впервые в истории начнется с воскресенья и продлится 15 дней — с 14 по 28 января.

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