Путь Медведева ко второму «Шлему» в карьере! Первые сложности его ждут уже в 4-м круге

И сразу спойлер – жеребьёвка для Даниила на первом в году «Шлеме» получилась хорошей!

Медведев вернулся на Зелёный континент после неудачного в прошлом году выступления – в третьем круге проиграл неудобному американцу Себастьяну Корде в трёх сетах. Хотя до этого был в двух финалах – в 2021-м уступил Новаку Джоковичу, в 2022-м – Рафаэлю Надалю в трагическом пятисетовике.

И если старт прошлого сезона прошёл на кортах Аделаиды, в этом – сразу в Мельбурне. Как, кстати, и у Новака Джоковича, и Карлоса Алькараса, и Янника Синнера. Парни из «некстген», правда, провели выставочные турниры: испанец сыграл в Мельбурне, итальянец до сих пор катает в Коойонге. Даниил же выставкой закрыл год и лишь спарринговал. Решение объяснял тренер Даниила Жиль Сервара в интервью «Чемпионату».

«Мы решили немного поменять нашу подготовку. Во-первых, у него будет несколько выставочных матчей в декабре. Во-вторых, мы решили направить это время на подготовку, на тренировки. Плюс ― Даниилу было очень важно восстановиться после такого сезона, побыть с семьёй. Это может послужить хорошим толчком перед Австралией».

11 января прошла жеребьёвка Australian Open, и первая ракетка России узнал свой потенциальный путь ко второму ТБШ в карьере. Даниил, получивший третий номер посева, попал в нижнюю половину сетки, если точнее, в третью её четверть.

В первом круге он встретится или с квалифаером, или с лаки-лузером – соперник будет понятен завтра, 12 января. В любом случае неплохая проверка на старте, чтобы размяться и почувствовать игровой ритм. Во втором раунде, скорее всего, его будет ждать финн Эмиль Руусувуори, если оформит уайлд-кардника из США Патрика Кипсона. Соперник сильный, но неудобным для Даниила его не назовёшь: россиян ведёт в личке у Эмиля 2-0, сыграв с тем на грунте Рима и на харде Астаны.



2-й раунд – Эмиль Руусувуори

3-й раунд – Феликс Оже-Альяссим или Доминик Тим

4-й раунд –

Четвертьфинал – Хольгер Руне или Хуберт Хуркач

Полуфинал –

Финал – 1-й раунд – квалифаер или лаки-лузер2-й раунд – Эмиль Руусувуори3-й раунд – Феликс Оже-Альяссим или Доминик Тим4-й раунд – Григор Димитров или Алехандро Давидович-ФокинаЧетвертьфинал – Хольгер Руне или Хуберт ХуркачПолуфинал – Карлос Алькарас или Александр ЗверевФинал – Новак Джокович или Янник Синнер

В третьем круге, скорее всего, попадётся кто-то из пары Доминик Тим – Феликс Оже-Альяссим. И это также удачный расклад для россиянина. 94-й в мире австриец пока пребывает в тени самого себя образца 2020-го. Он стабильно обыгрывает игроков рейтингом выше – того же Лоренцо Сонего или Стэна Вавринку, может покусать топа на непрофильном покрытии: Стефаноса Циципаса в первом круге Уимблдона или гранда после возвращения – как Рафу Надаля в Брисбене. Но громких сенсаций нет и не было.

Канадец же после лучшего года в карьере – в сезоне-2022 он забрал четыре титула ATP – провалил следующий. 12 турниров подряд, или шесть месяцев, Оже-Альяссим не мог выиграть даже двух матчей подряд. 17 марта канадец проиграл Карлосу Алькарасу в 1/4 финала Индиан-Уэллса, а завершил эту удручающую серию лишь на харде Токио в октябре. 2024-й он также начал с поражения в первом круге Окленда. Третий круг не должен стать для Даниила проблемой.

Григор Димитров Фото: Chris Hyde/Getty Images

Ведь первые трудности его будут ждать в четвёртом круге или в 1/16 финала. Из восьмёрки могут попасться Григор Димитров, Алехандро Давидович-Фокина, Танаси Коккинакис или Себастьян Офнер. Но болгарин кажется самым ожидаемым претендентом на встречу за выход в четвертьфинал. Григор проводит лучший сезон в карьере с 2017 года, когда взял «Мастерс» в Цинциннати и Итоговый ATP. 32-летний болгарин уже 13-й в рейтинге, с четырьмя полуфиналами, финалами в Париже и Женеве в 2023-м и титулом Брисбена в новом сезоне. Тем более в Берси он и вовсе обыграл россиянина на старте турнира – 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2).

Не сдержался даже Энди Маррей: «Матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня. Великолепный контраст ударов, стилей и персоналий. Два отличных спортсмена, которые прекрасно двигаются».

В случае успешного продвижения по сетке следующим оппонентом россиянина по 1/4 финала с наибольшей вероятностью будет или №8 Хольгер Руне, или №9 Хуберт Хуркач. С датчанином у Дани 1-1 по личным встречам, к тому же Хольгер неплохо прибавил под руководством нового тренера Бориса Беккера и даже забрался в последний вагон Итогового, где потрепал нервы Новаку Джоковичу и едва не обыграл Янника Синнера. С мотивацией и отдачей в матчах с топами у датчанина проблем нет.

Хуберт Хуркач Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Но сложнее Даниилу будет с Хубертом Хуркачем – 4-2 в личке за поляком, как и последние матчи в Майами, Галле и выставочном турнире «Мировой теннисной лиге». Подача и прекрасное передвижение на задней традиционно ставят в тупик россиянина. Хотя и корты Австралии назвать удачными для Хуркача нельзя: его лучший результат – четвёртый раунд.

Если исходить из того, что Медведев справится и с Хуркачем, и с другими теннисистами и дойдёт до полуфинала, то там две самые вероятные встречи: с №2 Алькарасом и №6 Зверевым. Карлос ведёт у Дани 3-2 по личным встречам, при этом очень уверенно выиграв последний их матч в группе Итогового, но отдав важнейший полуфинал на US Open – 2023. Иной исход – соперничество Медведева со Зверевым, которое стало лучшим в 2023 году по версии Eurosport. Даниил ведёт 12-7 в личке, выиграв пять из шести встреч в прошлом сезоне.

В случае успешного завершения полуфинального матча за титул Медведев, скорее всего, будет бороться с Новаком Джоковичем – как и три года назад. Или с Янником Синнером – что также не вызывает оптимизма, если оглянуться на последние их матчи. До октября 2023-го Даня вёл 6-0, а после Янник трижды подряд (и дважды — в финалах) обыгрывал третью ракетку мира. Но любая серия когда-нибудь заканчивается.

Australian Open – 2024 пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января. Следите за нашими онлайн-трансляциями.