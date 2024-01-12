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Алькарас обыграл Рууда в благотворительном матче перед Australian Open

Алькарас обыграл Рууда в благотворительном матче перед Australian Open
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (11-й в рейтинге ATP) в благотворительном матче, прошедшем сегодня, 12 января, в Мельбурне в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2024. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанского спортсмена.

Напомним, ранее Алькарас проиграл в благотворительном матче в Мельбурне 10-й ракетке мира представителю Австралии Алексу де Минору.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января. В первом круге соревнований Алькарас сыграет с 76-й ракеткой мира французским теннисистом Ришаром Гаске, а Рууд встретится с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (86-й в рейтинге ATP).

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