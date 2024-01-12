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Калинская, Корнеева, Тимофеева и Захарова узнали своих соперниц по первому кругу АО

Калинская, Корнеева, Тимофеева и Захарова узнали своих соперниц по первому кругу АО
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На Australian Open состоялось распределение игроков, прошедших квалификацию, и лаки-лузеров по основной сетке.

Своих стартовых соперниц узнали четыре россиянки.

Алина Корнеева (180-я ракетка мира) встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (53).
Мария Тимофеева (144) сыграет с француженкой Ализе Корне, которая получила уайлд-кард (112).
Анастасия Захарова (191) выйдет на корт с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (64).
Анна Калинская (75) встретится с американской теннисисткой Кэти Волынец (103).

Кроме того, вторая сеяная Арина Соболенко из Беларуси поборется с немкой Эллой Зайдель (172).

Сетка женского турнира Australian Open - 2024

Ранее стало известно, что у мужчин первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Дино Прижмичем (Хорватия), а Даниил Медведев — с Теренсом Атманом (Франция).

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