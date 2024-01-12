Дрэйпер вышел в финал турнира в Аделаиде, уверенно переиграв Александра Бублика

В матче 1/2 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл представителю Великобритании Джеку Дрэйперу (62-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу британского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дрэйпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В финале соревнований в Австралии Дрэйпер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своём полуфинале разгромил американца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 6:1. Турнир завершится 13 января. Призовой фонд турнира составляет $ 661 585.
- 12 января 2024
-
12:49
-
12:28
-
12:14
-
11:47
-
11:09
-
10:55
-
10:47
-
10:30
-
10:22
-
10:16
-
10:11
-
09:46
-
04:20
-
03:56
-
03:51
-
03:35
-
02:06
-
01:38
-
00:30
-
00:14
- 11 января 2024
-
23:58
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:14
-
21:41
-
20:39
-
19:48
-
18:32
-
18:25
-
18:10
-
17:37
-
17:22
-
16:35
-
15:02