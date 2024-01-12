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Дрэйпер вышел в финал турнира в Аделаиде, уверенно переиграв Александра Бублика

Дрэйпер вышел в финал турнира в Аделаиде, уверенно переиграв Александра Бублика
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В матче 1/2 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл представителю Великобритании Джеку Дрэйперу (62-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу британского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дрэйпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Аделаида (м). 1/2 финала
12 января 2024, пятница. 11:10 МСК
Джек Дрэйпер
62
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В финале соревнований в Австралии Дрэйпер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своём полуфинале разгромил американца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 6:1. Турнир завершится 13 января. Призовой фонд турнира составляет $ 661 585.

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