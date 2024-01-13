Стало известно, когда Даниил Медведев проведёт свой первый матч на Australian Open — 2024

Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2024 опубликовала расписание турнира на 15 января. В этот день, в частности, проведёт свой первый матч чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Его поединок поставлен на арену Маргарет Корт, он откроет дневную сессию в 12:00 по местному времени (это 4:00 утра мск).

Напомним, дебютный поединок на Australian Open – 2024 Медведев проведёт с 22-летним французом Теренсом Атманом (145-я ракетка мира), он успешно прошёл квалификацию соревнований.

Отметим, что следом за Медведевым на арене Маргарет Корт пройдёт матч Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия).

Australian Open — один из самых успешных ТБШ для Медведева. Он дважды доходил на нём до финала — в 2021 и 2022 году. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.