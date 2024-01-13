Медведев, Джокович, Соболенко: все чемпионы ТБШ в сетках Australian Open — 2024

Собрали всех победителей мэйджоров и их известных и потенциальных соперников на турнире в Мельбурне.

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2024 года традиционно состоялась жеребьёвка. В мужском и в женском одиночном разрядах за титул, как обычно, поборются по 128 теннисистов и теннисисток. Повышенное внимание будет приковано к тем, кто ранее уже выиграл хотя бы один турнир «Большого шлема». Какие же соперники могут попасться игрокам, уже познавшим вкус победы на мэйджорах (в скобках указан номер посева, если он есть)?

Новак Джокович (Сербия, 1)

24-кратному чемпиону ТБШ досталась довольно сложная сетка, насколько такая формулировка вообще применима к первому сеяному. Среди возможных соперников Джоковича по третьему кругу — трёхкратный победитель мэйджоров Энди Маррей, бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис. И это даже несеяные игроки! А сеяный в этой части сетки — 24-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30). В четвёртом круге серб может сыграть с такими теннисистами, как 21-летний Бен Шелтон (16), трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка. В четвертьфинале у Новака вырисовывается Стефанос Циципас (7), в полуфинале — Янник Синнер (4)/Андрей Рублёв (5)/Карен Хачанов (15), а в финале — Карлос Алькарас (2)/Даниил Медведев (3).

Карлос Алькарас (Испания, 2)

У двукратного победителя мэйджоров сетка вроде как попроще, чем у Джоковича. Но совсем чуть-чуть. Алькарас начнёт турнир матчем с Ришаром Гаске. В третьем круге испанца потенциально ожидает огненный поединок с Александром Бубликом (31). В четвёртом раунде Карлос, не исключено, сразится с Томми Полом (14), в 1/4 финала — с Александром Зверевым (6), в полуфинале — с Даниилом Медведевым (3)/Хольгером Руне (8), а в финале — с Новаком Джоковичем (1).

Даниил Медведев (Россия, 3)

Чемпион US Open 2021 года начнёт турнир с 22-летним французом Теренсом Атманом (145-я строчка в рейтинге ATP), прошедшим квалификацию. Если Медведев выйдет во второй круг, то там его соперником будет сильнейший из пары Патрик Кипсон (США, WC) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). В третьем раунде оппонентом россиянина может стать, например, Феликс Оже-Альяссим (27), а то и победитель US Open — 2020 Доминик Тим, если пройдёт канадца в первом круге. В четвёртом раунде наиболее вероятным соперником Даниила видится Григор Димитров (13), пребывающий в отличной форме. В четвертьфинале Медведева может ожидать Хольгер Руне (8), Хуберт Хуркач (9), в полуфинале — Карлос Алькарас (2), а в финале — Новак Джокович (1).

Энди Маррей (Великобритания)

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» откроет AO встречей с Томасом Мартином Этчеверри (30). А уже в третьем круге у Маррея по сетке может быть Джокович. Если британец сможет сотворить чудо и пройдёт серба — см. дальнейшую сетку Новака.

Стэн Вавринка (Швейцария)

Трёхкратный чемпион мэйджоров первый поединок на AO проведёт с Адрианом Маннарино (20). Настоящая битва ветеранов: на двоих им 73 года. Во втором раунде Вавринка может сразиться с 23-летним россиянином Александром Шевченко, в третьем — с Беном Шелтоном (16), а в 1/8 финала — с Джоковичем.

Доминик Тим (Австрия)

Доминик Тим Фото: Getty Images

Победитель US Open 2020 года, как и Маррей с Вавринкой, сразу попал на сеяного. Первый соперник Тима — Феликс Оже-Альяссим (27). А в третьем круге австрийского теннисиста может ожидать Медведев.

Марин Чилич (Хорватия, SR)

Чемпион US Open — 2014 из-за травмы колена пропустил почти весь сезон-2023 и в настоящий момент даже отсутствует в рейтинге ATP. На AO-2024 Чилич попал по защищённому рейтингу. Но как же ему повезло с жеребьёвкой! Вот его возможный путь по сетке: первый круг — Фабиан Марожан, второй — Франсиско Серундоло (22), третий — Тейлор Фритц (12). Да и в четвёртом круге хорват выходит на Стефаноса Циципаса (7), а не, скажем, на какого-нибудь Джоковича (Новак может поджидать Марина в четвертьфинале).

Ига Свёнтек (Польша, 1)

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в первом круге получила едва ли не самую сложную соперницу из всех возможных. Свёнтек откроет турнир матчем с чемпионкой Australian Open 2020 года Софией Кенин, которой не хватило всего двух мест, чтобы попасть в посев. Во втором круге, если полька туда выйдет, её ожидает либо финалистка AO-2022 Даниэль Коллинз, либо трёхкратная победительница мэйджоров Анжелика Кербер, выступающая по защищённому рейтингу. Потенциальная соперница Иги в третьем круге — Мари Боузкова (31), в четвёртом — Вероника Кудерметова (15)/Элина Свитолина (19), в четвертьфинале — Маркета Вондроушова (7), в полуфинале — Елена Рыбакина (3), а в финале — Арина Соболенко (2)/Кори Гауфф (4).

Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Действующая чемпионка Australian Open начнёт защиту титула игрой с 18-летней немкой Эллой Зайдель (Q), 172-й ракеткой мира. В третьем круге соперницей Соболенко может стать Леся Цуренко (28), в четвёртом — Людмила Самсонова (13)/Донна Векич (21)/Анастасия Павлюченкова. Далее возможный путь белоруски выглядит так: четвертьфинал — Онс Жабер (6), полуфинал — Кори Гауфф (4), финал — Ига Свёнтек (1).

Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Победительница Уимблдона 2022 года оказалась примерно в той же ситуации, что и Свёнтек. В первом раунде Рыбакина сразится с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — чешке не хватило всего одного места, чтобы быть сеяной. Во втором круге представительница Казахстана, вполне возможно, сыграет с Анной Блинковой, а в третьем — с Ясмине Паолини (26)/Дианой Шнайдер. В числе возможных соперниц Елены по четвёртому раунду есть Дарья Касаткина (14), Ангелина Калинина (24), Анна Калинская. Далее возможен четвертьфинал с Джессикой Пегулой (5), полуфинал с Игой Свёнтек (1) и финал с Ариной Соболенко (2).

Кори Гауфф (США, 4)

Действующая чемпионка US Open получила сравнительно простую сетку. В третьем круге наиболее вероятной соперницей Гауфф является Лейла Фернандес (32). В 1/8 финала Гауфф может выйти на Каролин Гарсию (16), Анастасию Потапову (23), Наоми Осаку, выступающую по защищённому рейтингу. Просматривается четвертьфинал американки с Марией Саккари (8). Если Кори пройдёт всех этих соперниц, то в полуфинале может встретиться с Соболенко, а в финале — со Свёнтек.

Маркета Вондроушова (Чехия, 7)

На первых стадиях у действующей победительницы Уимблдона вроде как нет непреодолимых барьеров. В третьем круге Вондроушова может сразиться с Эммой Наварро (27). А вот дальше уже интереснее. В четвёртом раунде чешку ожидает потенциальный матч с Еленой Остапенко (11), с Викторией Азаренко (18), а в 1/4 финала — со Свёнтек.

Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 вряд ли может жаловаться на жребий. В третьем круге наиболее вероятной её соперницей видится Екатерина Александрова (17), а в четвёртом — Онс Жабер (6). Или, к примеру, Мирра Андреева, которая может сыграть с Жабер во втором раунде. А если Крейчикова дойдёт до четвертьфинала, то там её соперницей, не исключено, станет Соболенко.

Елена Остапенко (Латвия, 11), Виктория Азаренко (Беларусь, 18)

Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 и двукратная чемпионка AO очутились в одной части сетки и могут выйти друг на друга в третьем круге. Лучшая теннисистка из возможного противостояния Остапенко и Азаренко в четвёртом раунде может выйти на Вондроушову.

Софья Кенин (США)

Софья Кенин Фото: Getty Images

Чемпионка AO-2020, как уже говорилось, первый матч на турнире проведёт со Свёнтек. А далее см. возможную сетку польки.

Слоан Стивенс (США)

Победительница US Open 2017 года во втором круге может выйти на Дарью Касаткину (14). В третьем раунде среди потенциальных соперниц Стивенс значатся Ангелина Калинина (24), Анна Калинская, а в четвёртом — Елена Рыбакина (3).

Каролина Возняцки (Дания, WC)

Чемпионка Australian Open — 2018, получившая уайлд-кард в основную сетку, начнёт турнир матчем с Магдой Линетт (20). Если Возняцки преодолеет два раунда, то в третьем круге может выйти на корт с Беатрис Хаддад-Майей (10), в четвёртом — с Марией Саккари (8), а в 1/4 финала — с Кори Гауфф (4).

Эмма Радукану (Великобритания, SR)

Победительница US Open 2021 года свой первый матч на турнире проведёт с Шелби Роджерс — обе спортсменки выступают по защищённому рейтингу. Далее на пути у Радукану, если она будет побеждать, могут оказаться такие сеяные теннисистки: второй раунд — Сорана Кырстя (22), третий — Чжэн Циньвэнь (12), 1/8 финала — Джессика Пегула (5), четвертьфинал — Елена Рыбакина (3).

Анжелика Кербер (Германия, SR)

Трёхкратная чемпионка ТБШ, попавшая в основную сетку по защищённому рейтингу, откроет турнир встречей с финалисткой Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз. А уже во втором раунде её может ожидать Свёнтек — ну или Кенин, если состоится сенсация. Далее см. сетку польки.

Наоми Осака (Япония, SR)

Четырёхкратная победительница мэйджоров, также выступающая по защищённому рейтингу, в первом матче на турнире сыграет с Каролин Гарсией (16). Если Осака преодолеет первые два круга, то в третьем раунде, возможно, выйдет на Анастасию Потапову (23), а в четвёртом — на Кори Гауфф (4).

Открытый чемпионат Австралии 2024 года пройдёт с 14 по 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».