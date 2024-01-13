Маррей высказался о встрече с Этчеверри в первом круге Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей, чемпион трёх турниров «Большого шлема», высказался о своём матче первого круга Australian Open, где спортсмену предстоит сыграть с 30-м сеяным аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

В 2023 году у спортсменов было две личные встречи, которые проходили в борьбе в трёх сетах. При этом по победам в них — ничья.

«В прошлом году я сам превратил большинство матчей в выматывающие сражения. Не уверен, что в этом виноват он. Однако Томас тоже умеет играть так, чтобы матч пошёл по этому сценарию. Не знаю, длился ли наш поединок в Базеле более трёх часов, но мне показалось, что так и было. И в Индиан-Уэллсе был ещё один затяжной матч.

Я знаю, что в прошлом году, когда я плохо подавал, приходилось проводить много длинных розыгрышей. К тому же мне часто удается вытащить подачу соперника, и в этом случае тоже завязывается много длинных розыгрышей. Да, матчи могут затянуться. Надеюсь, через пару дней этого не случится», — сказал Маррей на пресс-конференции перед стартом турнира.

Энди Маррей встретится с Томасом Мартином Этчеверри на Открытом чемпионате Австралии утром понедельника, 15 января.