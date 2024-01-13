«Я жду своего шанса». Циципас и Берреттини сойдутся уже в 1-м круге Australian Open

К старту австралийского мэйджора оба финалиста ТБШ подходят далеко не в самых идеальных кондициях.

Первый в сезоне «Шлем» стартует в ближайшee воскресенье – 14 января. Уже на старте Australian Open — 2024 поклонников тенниса ожидает сразу несколько захватывающих матчей. Среди них числится и противостояние между двумя финалистами ТБШ: седьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом и Маттео Берреттини, который на данный момент занимает лишь 125-е место в рейтинге ATP.

Как провели прошлый сезон и начало 2024 года Циципас и Берреттини?

Именитый грек традиционно хорошо выступает в Австралии. В четырёх из последних пяти розыгрышей мэйджора Циципас добирался как минимум до полуфинала. А в сезоне-2023 25-летний уроженец Афин и вовсе пробился в решающий матч престижных соревнований, где в трёх сетах уступил Новаку Джоковичу. Стоит отметить, что в Мельбурне у Стефаноса всегда особенная мотивация – в 1956 году здесь олимпийским чемпионом стал его русский дед Сергей Сальников. Правда, не по теннису, а в футбольном турнире – сборная СССР в финале переиграла со счётом 1:0 Югославию.

Новый сезон двукратный финалист ТБШ начал весьма осторожно. Свой стартовый матч в одиночном разряде на United Cup за сборную Греции Циципас пропустил из-за проблем со спиной. Правда, затем Стефанос вышел на поединок в миксте со своей соотечественницей Марией Саккари, в котором топ-игроки сенсационно уступили малоизвестному чилийскому дуэту Сегель/Барриос.

И всё же 25-летний уроженец Афин сыграл одиночные встречи на престижном командном турнире. Они сложились для экс третьей ракетки мира по-разному. Сначала Циципас без труда разобрался с Стивеном Диезом из Канады (6:2, 6:3), а впоследствии не устоял под натиском немца Александра Зверева (4:6, 4:6). При этом в некоторых моментах встречи с олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде было заметно, что грек находится не в идеальной форме. Эксперты подметили также этот момент в передвижении грека и во время выставочного благотворительного матча в преддверии Australian Open.

Не секрет, что журналисты любят спрашивать Стефаноса о том, верит ли он, что сможет выигрывать большие титулы. Так случилось и в этот раз.

«Да, конечно. Я жду своего шанса. Мне 25 лет, так что у меня ещё много времени. Но я уже не тот ребёнок, который охотился за громкими победами, не боясь ничего потерять.

Сейчас на районе есть ребята помоложе, которые хотят похвастаться новыми машинами, а мне, как и Новаку, нужно доказывать всем, что я всё ещё здесь, что это ещё далеко не конец. Я по-прежнему считаю, что моя старая машина всё ещё выглядит очень круто. Это винтаж», – приводит слова Циципаса The Guardian.

Стефанос Циципас Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Берреттини, который начинает 2024 год под руководством бывшего тренера Рафаэля Надаля Франсиско Ройга, завершил сезон-2023 на Открытом чемпионате США, где получил травму лодыжки. Минувшая кампания выдалась для итальянца крайне неудачной. В прошлом году он сыграл лишь 27 матчей (14 побед) и пропустил бо́льшую часть сезона из-за травмы мышц пресса. В результате 27-летний уроженец Рима упал на 125-ю строчку в мужской мировой табели о рангах. Так низко в рейтинге ATP Маттео не находился уже на протяжении более пяти лет.

Перед новым сезоном итальянец высказывался о своих нынешних позициях.

«Я вернусь на турнирах в Австралии, но с моим нынешним положением в рейтинге всё будет сложнее. В 2024 году я хочу испытать те эмоции, которые испытал на Кубке Дэвиса. Я не смог сыграть, но радость товарищей по команде пошла мне на пользу. Я тоже хочу быть частью этого. Сейчас я в порядке, я в предвкушении. Кубок Дэвиса дал нам мотивацию. Эта победа пришла после всех поражений, причинивших нам боль», — заявлял Берреттини Eurosport.

Первоначально Маттео должен был сыграть на турнире ATP-250 в Брисбене. Однако экс шестая ракетка мира в одиночном разряде снялся с австралийского турнира из-за проблем со стопами. По утверждению издания Corriere dello Sport, Берреттини приступал к тренировкам в Турине, но затем вернулся домой в Монте-Карло. И всё же за неделю до старта австралийского мэйджора итальянец порадовал своих фанатов, опубликовав пост в социальных сетях из аэропорта. 27-летний уроженец Рима направлялся прямиком в Мельбурн для подготовки к первому мэйджору сезона. Маттео выглядел на фото весьма счастливым.

Маттео Берреттини направляется в Мельбурн Фото: Из личного архива Берреттини

Несмотря на не самые идеальные кондиции, финалист Уимблдона-2021 по-прежнему представляет собой большую опасность для любого оппонента. Берреттини обладает великолепной подачей и убойным форхендом, поэтому к матчу с итальянцем Циципас явно не будет подходить легкомысленно. К слову, наилучший результат на Открытом чемпионате Австралии Маттео показал в 2022 году. Тогда он остановился в двух шагах от титула в Мельбурне, проиграв в полуфинале Рафаэлю Надалю.

Личные встречи

Впервые грек и итальянец пересеклись на корте именно на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. Тогда, на старте турнира, Стефанос одержал волевую победу в четырёх партиях за три часа – 6:7 (3), 6:4, 6:3, 7:6 (4). Спустя два года соперники встретились на грунтовом «Мастерсе» в Риме в рамках 1/8 финала. И снова оказался сильнее именно Циципас – 7:6 (3), 6:2. Последнее очное сражение теннисистов состоялось на полуфинальной стадии United Cup – 2023. Циципас дожал представителя Апеннин в напряжённом трёхсетовике – 4:6, 7:6 (2), 6:4.

После результатов жеребьёвки Australian Open болельщики уже успели поделиться впечатлениям от очередного сражения между Циципасом и Берреттини.

«Это два потенциальных финалиста АО. Это не тот матч первого круга, который вы хотите видеть на «Шлеме», даже если он будет блокбастером. Мой прогноз: Маттео победит в пяти сетах», — написал пользователь с ником Сuezmd.

«Это будет эпический матч», — считает фанат DC Officials Szn.

Циципас будет более готовым к матчу. В остальном я чувствую, что они сопоставимы по уровню», — отметил пользователь Prof.Michel Audette.

«Это ужасно. Они оба заслуживают, чтобы пройти дальше по сетке», — заявил болельщик с ником HMKent.

«Я бы выбрал парня, у которого за плечами есть больше спортивной подготовки, а именно Циципаса», — выразил мнение фанат T’Huel.

Итальянец наконец-то прояснил ситуацию с возвращением на корт, заверив фанатов и журналистов в своём окончательном выздоровлении. Несмотря на свежие обновления относительно состояния Берреттини, пока неизвестно, сможет ли он восстановить веру болельщиков в себя, победив греческую звезду уже в первом круге австралийского мэйджора. За кем останется последнее слово на этот раз? Узнаем уже совсем скоро.

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