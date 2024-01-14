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Элина Аванесян в своём первом матче на Australian Open обыграла теннисистку из Китая

Элина Аванесян в своём первом матче на Australian Open обыграла теннисистку из Китая
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71-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг дебютного для себя Открытого чемпионата Австралии. В своём первом поединке на этом турнире 21-летняя россиянка одержала волевую победу над находящейся в рейтинге WTA под 87-м номером китаянкой Чжосюань Бай (4:6, 7:5, 6:2). Матч продлился 2 часа 27 минут.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

В первом сете после обмена брейками Аванесян повела со счётом 4:3, но уступила в трёх геймах подряд. Во втором сете соперницы по четыре раза кряду отдали свою подачу и пришли к равной концовке, в которой при счёте 6:5 в свою пользу Элина сделала решающий брейк. В решающей партии российская теннисистка сразу захватила инициативу, вышла вперёд и отдала сопернице только два гейма.

Во втором круге соперницей Аванесян станет победительница матча между посеянной на турнире под восьмым номером гречанкой Марией Саккари (восьмой номер в мировой классификации) и японкой Нао Хибино (92-й номер в мировой классификации).

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 05:05 МСК
Чжосюань Бай
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
4 		7 6
         
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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