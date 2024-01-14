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Синнер — о победе на старте AO: первый матч никогда не бывает лёгким, я доволен собой

Синнер — о победе на старте AO: первый матч никогда не бывает лёгким, я доволен собой
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Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Ботиком ван де Зансхулпом (Нидерланды) в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

«По окончании сезона я сразу поехал кататься на лыжах. Было приятно не думать о теннисе. Затем мы начали предсезонную подготовку. Физически я чувствую себя прекрасно. Я нахожусь в хорошей форме.

Первый матч никогда не бывает лёгким. Думаю, сегодня я могу быть доволен собой. Теперь у меня есть ещё два дня, чтобы потренироваться и стать ещё лучше», — приводит слова Синнера после матча The Tennis Letter.

Напомним, итальянец победил в трёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча первого круга между 148-й ракеткой мира Йеспером Де Йонгом из Нидерландов, который пробился в основную сетку через квалификацию, и аргентинцем Педро Качином, занимающим в рейтинге ATP 72-е место.

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