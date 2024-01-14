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«Уже не знала, что делать». Аванесян прокомментировала тяжёлый старт на Australian Open

«Уже не знала, что делать». Аванесян прокомментировала тяжёлый старт на Australian Open
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71-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка со счётом 4:6, 7:5, 6:2 обыграла китаянку Чжосюань Бай.

«Что было самым сложным сегодня? Наверное, контролировать свои эмоции. Очень долгий и тяжёлый матч. Во втором сете я уже была расстроена и не знала, что делать, но, в итоге я смогла переступить через эти эмоции, пыталась насладиться матчем и доиграть его. Да, на самом деле было сложно играть из-за ветра. Но всё же главным образом на меня повлияли предыдущие турниры, они прошли не так, как я хотела, я очень сильно нервничала именно сегодня. Рада, что всё получилось.

Думаю, каждый может выиграть у каждого, если верит в это, если он работает над собой и улучшает себя каждый день», — сказала Аванесян на пресс-конференции.

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