Аванесян высказалась о предстоящем поединке с 8-й ракеткой мира Саккари на Australian Open

71-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян поделилась настроем на предстоящий матч с восьмой ракеткой мира представительницей Греции Марией Саккари во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Мария – очень хороший игрок. Надеюсь, мы будем играть на большом корте, мне это придаёт больше положительных эмоций, мотивирует. Я просто также попытаюсь насладиться этим моментом и показать всё, что я могу. Мне кажется, двухдневный перерыв мне поможет, потому что предыдущий матч был довольно-таки тяжёлым, хорошо иметь больше времени для подготовки. Постараюсь подготовиться как можно лучше», — сказала Аванесян на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге соревнований Аванесян со счётом 4:6, 7:5, 6:2 обыграла китаянку Чжосюань Бай.