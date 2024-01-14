Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Соболенко одержала свою самую разгромную победу на ТБШ

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко добилась уникального достижения. Она одержала свою самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема», обновив предыдущий личный рекорд.

Сегодня, 14 января, Соболенко (2) разгромила 172-ю ракетку мира, 18-летнюю представительницу Германии Эллу Зайдель (Q). Встреча закончилась со счётом со счётом 6:0, 6:1. Ранее на турнирах «Большого шлема» белорусская спортсменка уступала как минимум два гейма в каждой игре.

Следующей соперницей Соболенко в Мельбурне станет 110-я ракетка мира, 16-летняя чешская представительница Бренда Фрухвиртова (Q). Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 58 млн.