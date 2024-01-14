Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко одержала свою самую разгромную победу на ТБШ

Соболенко одержала свою самую разгромную победу на ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко добилась уникального достижения. Она одержала свою самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема», обновив предыдущий личный рекорд.

Сегодня, 14 января, Соболенко (2) разгромила 172-ю ракетку мира, 18-летнюю представительницу Германии Эллу Зайдель (Q). Встреча закончилась со счётом со счётом 6:0, 6:1. Ранее на турнирах «Большого шлема» белорусская спортсменка уступала как минимум два гейма в каждой игре.

Следующей соперницей Соболенко в Мельбурне станет 110-я ракетка мира, 16-летняя чешская представительница Бренда Фрухвиртова (Q). Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 58 млн.

Материалы по теме
Арина Соболенко разгромила соперницу на старте Australian Open, отдав ей лишь один гейм
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android