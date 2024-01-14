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Арина Соболенко разгромила соперницу на старте Australian Open, отдав ей лишь один гейм

Арина Соболенко разгромила соперницу на старте Australian Open, отдав ей лишь один гейм
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Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко грандиозно начала защиту титула в Мельбурне.

В матче первого круга Australian Open – 2024 Соболенко (2) со счётом 6:0, 6:1 разгромила 172-ю ракетку мира, 18-летнюю представительницу Германии Эллу Зайдель (Q). Встреча, прошедшая на арене Рода Лэйвера, продлилась 55 минут. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Зайдель ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Соболенко в Мельбурне станет 110-я ракетка мира, 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова (Q).

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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