Арина Соболенко разгромила соперницу на старте Australian Open, отдав ей лишь один гейм

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко грандиозно начала защиту титула в Мельбурне.

В матче первого круга Australian Open – 2024 Соболенко (2) со счётом 6:0, 6:1 разгромила 172-ю ракетку мира, 18-летнюю представительницу Германии Эллу Зайдель (Q). Встреча, прошедшая на арене Рода Лэйвера, продлилась 55 минут. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Зайдель ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Соболенко в Мельбурне станет 110-я ракетка мира, 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова (Q).