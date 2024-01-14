Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 15 января

В понедельник, 15 января, в Мельбурне (Австралия) пройдёт второй день соревнований в рамках первого в году турнира «Большого шлема» — Australian Open. Свои матчи первого круга проведут сразу восемь российских теннисисток: в 4:30 по Москве на корт выйдут Анастасия Потапова и Екатерина Александрова, затем сыграют Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Захарова, а в 8:30 начнут свои встречи Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Анна Калинская.

Также сыграют свои стартовые матчи японка Наоми Осака, туниска Онс Жабер, украинка Элина Свитолина и американка Кори Гауфф.

Старт первых матчей дня — 3:00 мск.

Australian Open. Расписание матчей 15 января. Женщины

3:00

Элина Свитолина (Украина, 19) — Тайла Престон (Австралия, WC)

Янина Викмайер (Бельгия) — Варвара Грачёва (Франция)

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7)

4:00

Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 4)

4:30

Кая Юван (Словения, LD) — Анастасия Потапова (Россия, 23)

Екатерина Александрова (Россия, 17) — Лаура Зигемунд (Германия)

5:00

Диана Шнайдер (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26)

6:00

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21)

6:30

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Захарова (Россия, Q)

8:30

Виктория Голубович (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15)

Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания)

Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США)

Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10)

Анна Калинская (Россия) — Кэти Волынец (США)

11:00

Онс Жабер (Тунис, 6) — Юлия Стародубцева (Украина, Q)

13:00

Каролин Гарсия (Франция, 16) — Наоми Осака (Япония, SR)