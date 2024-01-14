Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 15 января

В понедельник, 15 января, в Мельбурне (Австралия) пройдёт второй день соревнований в рамках первого в году турнира «Большого шлема» — Australian Open. Свои матчи первого круга проведут сразу восемь российских теннисисток: в 4:30 по Москве на корт выйдут Анастасия Потапова и Екатерина Александрова, затем сыграют Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Захарова, а в 8:30 начнут свои встречи Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Анна Калинская.
Также сыграют свои стартовые матчи японка Наоми Осака, туниска Онс Жабер, украинка Элина Свитолина и американка Кори Гауфф.
Старт первых матчей дня — 3:00 мск.
Australian Open. Расписание матчей 15 января. Женщины
3:00
Элина Свитолина (Украина, 19) — Тайла Престон (Австралия, WC)
Янина Викмайер (Бельгия) — Варвара Грачёва (Франция)
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7)
4:00
Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 4)
4:30
Кая Юван (Словения, LD) — Анастасия Потапова (Россия, 23)
Екатерина Александрова (Россия, 17) — Лаура Зигемунд (Германия)
5:00
Диана Шнайдер (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26)
6:00
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21)
6:30
Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Захарова (Россия, Q)
8:30
Виктория Голубович (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15)
Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания)
Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США)
Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10)
Анна Калинская (Россия) — Кэти Волынец (США)
11:00
Онс Жабер (Тунис, 6) — Юлия Стародубцева (Украина, Q)
13:00
Каролин Гарсия (Франция, 16) — Наоми Осака (Япония, SR)