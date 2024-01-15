Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Анну Шмидлову

Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Анну Шмидлову
Аудио-версия:
Комментарии

4-я ракетка мира Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга американка со счётом 6:3, 6:0 обыграла 68-ю ракетку мира Анну Шмидлову. Встреча теннисисток продолжалась 59 минут. Гауфф сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтом из девяти. На счету Шмидловой ноль эйсов и три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В сделующем раунде Гауфф сыграет против своей соотечественницы Кэролайн Доулхайд.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58 128 000. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:15 МСК
Анна Шмидлова
68
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Материалы по теме
Кори Гауфф: чувствую, что хочу выиграть двузначное количество турниров «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android