Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open, обыграв Анну Шмидлову

4-я ракетка мира Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче первого круга американка со счётом 6:3, 6:0 обыграла 68-ю ракетку мира Анну Шмидлову. Встреча теннисисток продолжалась 59 минут. Гауфф сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтом из девяти. На счету Шмидловой ноль эйсов и три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В сделующем раунде Гауфф сыграет против своей соотечественницы Кэролайн Доулхайд.
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58 128 000. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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