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Кори Гауфф: чувствую, что хочу выиграть двузначное количество турниров «Большого шлема»

Кори Гауфф: чувствую, что хочу выиграть двузначное количество турниров «Большого шлема»
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Американская теннисистка Кори Гауфф, чемпионка US Open — 2023, рассказала, сколько бы турниров «Большого шлема» она хотела бы выиграть за свою профессиональную карьеру.

«Есть ли у меня в голове конкретное количество «Шлемов», на которых хочу выиграть? Честно говоря, не совсем так. В последнее время чувствую, что хочу выиграть двузначное количество. Это, вроде как, круто. Но конкретной цифры нет.

Да кто знает? Это может меняться в зависимости от того, как будет складываться карьера. Прямо сейчас я бы сказала, что выиграть двузначное количество было бы здорово. Не знаю, получится ли, но это амбициозная цель. Думаю, такая постановка целей заставит меня выйти на новый уровень», — поделилась спортсменка на пресс-конференции перед стартом Australian Open.

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