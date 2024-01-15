Даниил Медведев трогательно поддержал соперника после победы на старте Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана (5:7; 6:2, 6:4; 1:0) и трогательно обратился к своему сопернику после матча.

«Если ты продолжишь так играть, все самые лучшие турниры будут твоими», — поддержал россиянин своего соперника у сетки.

Фото: Скрин с трансляции матча

Напомним, в третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся продолжать матч в начале четвёртого сета.

Следующим соперником Даниила Медведева в Мельбурне станет Эмиль Руусувуори, представляющий Финляндию, занимающий 50-е место мирового рейтинга.