Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг AО-2024, назвав причину тяжёлой игры

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана (5:7; 6:2, 6:4; 1:0) и прокомментировал выход в следующий круг турнира.

В интервью на корте Даниил Медведев заявил, что сегодняшняя жара не позволила ему выступать на максимуме. «Такой жары не было тут все семь дней, что я нахожусь. Я подсел физически по ходу поединка. Но теннис — это всегда игра двух соперников. Раньше я с ним никогда не играл, форхенд и бэкхенд у него на уровне. Я смотрел, что с ним происходит, может ли он двигаться. Желаю ему хорошо отдохнуть на пляже!» — заявил Даниил после матча.

Напомним, в третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся.