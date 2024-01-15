Попырин — о матче с Джоковичем на Australian Open: Новак просто очередной соперник

43-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о предстоящем матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Матч с Новаком ничем не отличается от игры с любым соперником в туре. Моя подготовка будет обычной. Я должен проявить характер и быть уверенным в себе. Я не хочу выходить на корт и думать: «Это величайший игрок всех времён». Я действительно восхищаюсь его достижениями, он, вероятно, лучший игрок в истории. Но мне нужна уверенность и вера в то, что я способен выиграть матч. Да, Новак первый в рейтинге, но он просто очередной соперник», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Встреча теннисистов запланирована на 17 января.