Маррей проиграл Этчеверри в первом круге Australian Open — 2024
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 44-я ракетка мира британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение от представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (30-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.
Матч продлился 2 часа 24 минуты. Этчеверри в этой встрече 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Маррея шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге Australian Open Этчеверри сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Гаэль Монфис (Франция). Соревнования в Австралии продлятся до 28 января.
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