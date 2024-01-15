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Маррей проиграл Этчеверри в первом круге Australian Open — 2024

Маррей проиграл Этчеверри в первом круге Australian Open — 2024
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 44-я ракетка мира британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение от представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (30-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.

Матч продлился 2 часа 24 минуты. Этчеверри в этой встрече 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Маррея шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Australian Open Этчеверри сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Гаэль Монфис (Франция). Соревнования в Австралии продлятся до 28 января.

Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 09:00 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 2
6 		6 6
             
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
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