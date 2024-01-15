Маннарино высказался об участии в выставочном турнире в Санкт-Петербурге

20-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино высказался об участии в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

– В декабре вы сыграли на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, и это вызвало определённые разногласия. На эту тему говорила Леся Цуренко. Хочу узнать, она связывалась с вами и как прошёл разговор, если он состоялся?

Маннарино: Мы с ней не общались, поэтому не знаю.

– Можете рассказать, почему вы решили выступить на этом турнире? Вам легко далось это решение?

Маннарино: Я профессиональный теннисист. И я не интересуюсь политикой. Я просто поехал на турнир и сделал свою работу. Вот и всё.

Я ничего не поддерживал. Это был частный турнир, ни о какой политической поддержке и речи не было. Тут не о чем говорить, – приводит слова спортсмена пресс-служба Australian Open.

Напомним, турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходил 1–3 декабря на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге. В нём приняли участие Ласло Джере, Александр Шевченко, Карен Хачанов, Адриан Маннарино, Душан Лайович, Роберто Баутиста-Агут и многие другие.