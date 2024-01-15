Джон Макинрой подвергся критике за низкий уровень подготовки к эфиру

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой, ныне работающий комментатором на канале ESPN на Australian Open, подвергся критике за низкий уровень подготовки к эфиру.

Макинрой комментировал встречу Стефаноса Циципаса (седьмая ракетка мира) с Зизу Бергсом (129), попавшим в основную сетку как лаки-лузер после снятия с турнира Маттео Берреттини. Во время матча Макинрой признался, что ничего не знает о Бергсе.

Американский теннисист Тай-Сон Квятковски (316-я ракетка мира) возмутился низким уровнем подготовки Макинроя в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мне кажется безумием то, что раз за разом Джон Макинрой выходит в эфир и открыто признаётся, что понятия не имеет, кто играет. Бергс занимает 129-ю строчку рейтинга, а он просто говорит всему миру: «Эй, ребята, я вообще не подготовился к работе и не собираюсь проявлять уважение к тому, кто входит в топ-150 в мире», — написал теннисист.

Известный американский журналист Бен Ротенберг поддержал Квятковски.

«Это неуважение не только к игрокам, но и к людям, которые смотрят матч дома. Как можно быть настолько неподготовленным, учитывая, что у тебя много времени на подготовку к эфиру и целая команда, которая всегда готова помочь и ввести в курс дела», — написал журналист.

Отметим, что это не первый раз, когда Макинрой подвергся критике за слабую подготовленность: в прошлом году на Уимблдоне он заявил, что мало знает о Николасе Харри (18-я ракетка мира).

Австралийский теннисист Джон Миллман тогда заявил: «То, что комментатор может говорить, что он не знает Харри, но ещё познакомится с ним — это просто нелепо. В теннис играют 87 миллионов человек по всему миру, а этот парень занимает 28-е место в списке лучших на данный момент».