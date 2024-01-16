Норвежец Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг Australian Open – 2024

11-я ракетка мира Каспер Рууд вышел во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга норвежец со счётом 6:1, 6:3, 6:1 обыграл 85-ю ракетку мира испанца Альберта Рамоса-Вальоласа. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 6 минут. Рууд сделал десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Рамоса два эйса и две двойные ошибки, а также ноль реализованных брейк-пойнтов из трех.

В следующем раунде Рууд сыграет с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) – Мате Валькус (Венгрия)

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).