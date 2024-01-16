Мыскина: для меня турнир в Австралии всегда был более уютный, чем все остальные

Российская теннисистка и заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина поделилась своими ощущениями от Australian Open в прямом эфире на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

«Австралия находится далеко, и немногие спортсмены брали с собой родителей и родственников. Когда прилетала, всегда думала: “Классно, спокойно, никого нет”. И не так много было больших кортов. Сейчас, конечно, всё разрослось. Много кортов под крышей, много кортов с трибунами. А тогда было более уютно, чем на остальных турнирах. Там как-то дружелюбнее. На других Грэнд-Слэм всё очень чётко: ты можешь доехать только до официальной гостиницы, до официальных кортов. В Австралии отношение турнира к игрокам такое: они всегда рады видеть» — рассказала Мыскина «Больше! Лайв».