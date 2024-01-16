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Карлос Алькарас с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии

Карлос Алькарас с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл французского спортсмена Ришара Гаске (131-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 в пользу испанца.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Алькарас в этой встрече девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Гаске три эйса и три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 13:10 МСК
Ришар Гаске
131
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		1 2
7 7 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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