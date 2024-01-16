Карлос Алькарас с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл французского спортсмена Ришара Гаске (131-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 в пользу испанца.
Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Алькарас в этой встрече девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Гаске три эйса и три двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.
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