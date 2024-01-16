Рууд рассказал об изменениях в предсезонной подготовке по сравнению с 2023 годом

11-я ракетка мира, представитель Норвегии Каспер Рууд рассказал об изменениях, которые он внёс в предсезонную подготовку по сравнению с 2023 годом. Отметим, многие эксперты связывали неудовлетворительные результаты норвежца на старте прошлого сезона с тем, что вместо перерыва он играл выставочное турне в Латинской Америке.

— В прошлом году в начале сезона вам пришлось нелегко. Вы говорили, что, возможно, что-то измените в следующее межсезонье. В этом году вы начали год просто потрясающе. Что изменилось?

Рууд: Думаю, что у меня было больше времени для тренировок, и на физическую подготовку, и непосредственно на теннис. У меня появился новый член команды —физиотерапевт Алекс Штробер. Думаю, его имя многим знакомо, он уже много лет в туре. Он отличный физиотерапевт. Он помогает мне и с физическим, и с психологическим состоянием. Думаю, в этом году это принесло свои плоды.

Стараюсь продолжать в том же духе и впервые за долгое время так хорошо себя чувствую в физическом плане. В прошлое межсезонье я делал особый упор на силовые тренировки, пытался нарастить слишком много мышц. В прошлом году всё было немного иначе. Я провёл что-то вроде предсезонной подготовки после Австралии, прежде чем поехать в Акапулько. У меня было около четырёх недель.

Когда я приехал в Акапулько, мой вес был около 84 кг, потому что я немного прибавил в весе благодаря работе с весами. Сейчас я вешу около 79-80 кг, что, на мой взгляд, является оптимальным весом для меня.

На корте я чувствую себя более раскованно, лучше двигаюсь, и мне кажется, что это помогает мне хорошо играть», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 16 января, в матче первого круга Australian Open — 2024 Рууд со счётом 6:1, 6:3, 6:1 обыграл 85-ю ракетку мира, испанца Альберта Рамос-Ваньоласа. В следующем раунде Рууд сыграет с Максом Пёрселлом (Австралия)