Рууд — об обвинениях в адрес Зверева: нормального ответа не дам, извините

11-я ракетка мира, представитель Норвегии Каспер Рууд высказался о включении в состав Совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) немца Александра Зверева на фоне обвинений в абьюзе. В мае текущего года Зверев предстанет перед судом в Германии по делу о нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Спортсмен отрицает выдвинутые против него обвинения.

«У меня особо не было времени подумать на эту тему, и сейчас у меня нет мнения. Не знаю, как на это реагировать, так что нормального ответа не дам, извините», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 16 января, матче первого круга Australian Open — 2024 Рууд со счётом 6:1, 6:3, 6:1 обыграл 85-ю ракетку мира испанца Альберта Рамос-Ваньоласа.