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Опрос: чьё поражение в первом круге AO-2024 больше всего вас удивило?

Вчера, 16 января, завершились матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир в одиночном разряде покинули 128 теннисистов и теннисисток.

Напомним некоторые неожиданные результаты:

Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия) – 6:1, 6:4.

Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:4.

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Роман Сафиуллин (Россия) — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5.

Хауме Мунар (Испания) – Александр Шевченко (Россия) – 6:3, 6:3, 6:1.

Сумит Нагал (Индия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:2, 6:2.

Даяна Ястремская (Украина) — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2.

Каролин Гарсия (Франция) — Наоми Осака (Япония)– 6:4, 7:6 (7:2).

Лаура Зигемунд (Германия) – Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 3:6, 7:6 (11:9).

Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: чьё поражение в первом круге AO-2024 больше всего вас удивило?

Напомним, Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года. Действующим победителем среди мужчин является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.