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16-летняя Корнеева не смогла выйти в третий круг Australian Open, проиграв Хаддад-Майе

16-летняя Корнеева не смогла выйти в третий круг Australian Open, проиграв Хаддад-Майе
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16-летняя российская теннисистка Арина Корнеева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Во втором круге спортсменка проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу бразильской теннисистки.

Матч продлился 1 час 22 минуты. Хаддад-Майя не допустила двойных ошибок в этой встрече и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корнеевой два эйса и три двойные ошибки.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Хаддад-Майя встретится с российской теннисисткой Марией Тимофеевой. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 07:55 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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