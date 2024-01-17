16-летняя Корнеева не смогла выйти в третий круг Australian Open, проиграв Хаддад-Майе
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16-летняя российская теннисистка Арина Корнеева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Во втором круге спортсменка проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу бразильской теннисистки.
Матч продлился 1 час 22 минуты. Хаддад-Майя не допустила двойных ошибок в этой встрече и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корнеевой два эйса и три двойные ошибки.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Хаддад-Майя встретится с российской теннисисткой Марией Тимофеевой. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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