Теннисист Синнер назвал страну, где лучший кофе

Итальянский теннисист и победитель 11 турниров АТР Янник Синнер рассказал, где, по его мнению, самый вкусный кофе.

«Италия. Конечно, Италия. Я пью кофе. Это немного зависит от того, сколько чашек кофе я выпиваю изо дня в день. Знаете, поскольку я итальянец, я должен сказать, очевидно, Италия. Лучшая фирма — Lavazza, потому что меня спонсирует Lavazza (улыбается)», — приводит слова Синнера The Tennis Latter.

Напомним, итальянский теннисист сейчас участвует в турнире Australian Open — 2024 под пятым номером посева. Он успешно прошёл первый круг, обыграв нидерландского теннисиста. Во втором круге сыграл с Йеспером Де Йонгом и одержал победу. Матч третьего раунда состоится 19 января. Там Синнер встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.