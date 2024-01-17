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Арина Соболенко: счастлива, что разрешили играть на Олимпиаде

Арина Соболенко: счастлива, что разрешили играть на Олимпиаде
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Счастлива, что нам на самом деле разрешили там играть. Конечно, жду Олимпиаду, там любой спортсмен хочет хорошо выступить. Это одна из целей. Очень жду Олимпиаду. Надеюсь, что буду здорова и готова выступить там на высоком уровне», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Беларуси должны соблюсти ряд условий для получении лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.

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