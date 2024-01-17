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Павлюченкова — о матче с Бадосой: мужчины напились, начали кричать и мяукать на меня

Павлюченкова — о матче с Бадосой: мужчины напились, начали кричать и мяукать на меня
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46-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о поведении болельщиков во время её матча с испанской спортсменкой Паулой Бадосой во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Испании.

«Было шумно, как в ресторане: люди разговаривали, ели и пили. Не знаю, смотрели ли они вообще матч. Было несколько мужчин, которые напились и стали кричать и мяукать на меня. Думала, может, дело в моей татуировке на ноге или они просто немного выпили. Это было неприятно. Я была расстроена. У меня нет проблем с игрой на внешних кортах, но этот раз выделился не с лучшей стороны», — приводит слова Павлюченковой iNews.

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